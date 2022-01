Quirinale: selfie e applausi a Letta da grandi elettori dem in Transatlantico (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Strette di mano, abbracci, grandi sorrisi e, soprattuto, un applauso a Enrico Letta da parte dei grandi elettori dem riuniti in Transatlantico dopo la proclamazione di Sergio Mattarella nell'aula della Camera. Alla fine, i delegati dem si sono concessi anche un selfie celebrativo del momento. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen (Adnkronos) - Strette di mano, abbracci,sorrisi e, soprattuto, un applauso a Enricoda parte deidem riuniti indopo la proclamazione di Sergio Mattarella nell'aula della Camera. Alla fine, i delegati dem si sono concessi anche uncelebrativo del momento.

