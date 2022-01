**Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (3) (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - La questione approdò nella commissione dei 75 il 21 gennaio del 1947, e Togliatti, ritenendo il divieto troppo rigido, tornò a proporre la non immediata rieleggibilità, in quanto, viste le "qualità particolari" richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente. Moro però bocciò la proposta del leader comunista, perchè di fatto avrebbe avuto come conseguenza l'esclusione della rieleggibilità, possibile a quel punto soltanto dopo sette anni dalla fine del mandato. Con la stesura definitiva della Carta costituzionale fu quindi consentita la rielezione, ma in Assemblea costituente il 24 ottobre del 1947 fu introdotto il cosiddetto semestre bianco, per evitare che il Presidente in carica, avvalendosi del potere di scioglimento delle Camere, potesse ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - La questione approdò nella commissione dei 75 il 21 gennaio del 1947, e, ritenendo il divieto troppo rigido, tornò a proporre la non immediata, in quanto, viste le "qualità particolari" richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente.però bocciò la proposta del leader comunista, perchè di fatto avrebbe avuto come conseguenza l'esclusione della, possibile a quel punto soltanto dopo sette anni dalla fine del mandato. Con la stesura definitiva della Carta costituzionale fu quindi consentita la rielezione, ma in Assemblea costituente il 24 ottobre del 1947 fu introdotto il cosiddetto semestre bianco, per evitare che il Presidente in carica, avvalendosi del potere di scioglimento delle Camere, potesse ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale rieleggibilità Il colloquio con Draghi , la telefonata col Cav: le mosse per il Mattarella bis ...è speso personalmente per convincere il presidente della Repubblica uscente a restare al Quirinale ... ribadire il suo no alla rieleggibilità oppure accettare questo sacrificio per il bene dell'Italia. ...

Sergio Mattarella, è Draghi a chiedergli di restare per 'il bene e la stabilità del Paese' ... gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia al Quirinale di ... ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per ...

