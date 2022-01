Quirinale | “Mattarella Presidente” | il bis di Re Sergio e la resa dei partiti

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sarà con tutta probabilità entro oggi 29 gennaio ancora lui,, l’inquilino del. E l’artefice della sua pressoché certa rielezione è Mario Draghi, l’uomo inizialmente candidato a sostituirlo al Colle. Il gradimento diè altissimo fra gli italiani, ma molti cittadini, grati al giurista siciliano, sono invece infuriati con i, tutti, nessuno escluso, per l’incapacità dimostrata di eleggere un nuovo, così neppure rispettando l’iniziale volontà didi non proseguire il mandato. Valanga di voti perAl settimo scrutinio, stamani, ha ottenuto 387 voti, dopo i 336 di ieri. All’ottavo scrutinio, alle 16:30 di oggi – ma i risultati arriveranno fra le 21 e le ...

... 29 gennaio Commenta così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte la scelta di eleggere per un secondo mandato il Presidente della Repubblica SergioSondaggi Elezioni/ 27% per il- bis, poi Draghi e Casini... SONDAGGI POLITICI: I DATI DI TP Passiamo adesso ai sondaggi politici di TP legati al green pass , abolito nel Regno ...Roma, 29 gen. (askanews) - I presidenti dei gruppi parlamentari della maggioranza che sostiene il governo Draghi sono al Quirinale per chiedere ...“Stabilità e credibilità: ho sostenuto da sempre la necessità di tutelare questi due valori sopra tutti, per il bene del Paese. I migliori garanti della stabilità e della credibilità dell’Italia sono ...