Quirinale | Draghi indebolito Fine alleanza Letta-Conte

Advertising

matteorenzi : Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate… - alessioviola : ++ #Quirinale2022, c’è la svolta. Accordo su Mattarella al Quirinale, Draghi a Chigi, Casellati al Senato, Belloni ai Servizi++ - pietroraffa : Voi capite con chi aveva a che fare Draghi da Presidente del Consiglio? Lo capite, vero? #Quirinale #PresidenzaDellaRepubblica - verso_il_fronte : A questo punto, ora o fanno una legge elettorale proporzionale o il centrodestra si spacca comunque dopo le elezion… - maraferrara1 : RT @matteorenzi: Mantenere Mattarella al Quirinale e Draghi a Chigi è l’unico modo per lasciare l’Italia al riparo dalle strampalate follie… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Draghi

14.33, a Mattarella 387 voti Ultimato lo spoglio della settima votazione per l'elezione del Capo ... Ci sono poi 10 voti andati a Casini, 8 a Belloni, 6 a Manconi, 4 a Cartabia, 2 a, 2 a ...... 'senza aver sentito' a fronte dei veti che continuavano a bloccare il Parlamento e ha detto che non è una scelta di 'ripiego' 13:18 Piazza delsi riempie, giornalisti e curiosi al ...“Dopo l’ennesima votazione a vuoto, la settima, si prospetta la rielezione del Presidente Mattarella quale via d’uscita scelta da tutte le forze politiche della maggioranza. Del resto, fin dall’inizio ...CHI SERVE AL QUIRINALE - Scegliere per la presidenza Mario Draghi o Giuliano Amato e pensare alla Terza Repubblica ...