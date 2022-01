Quirinale 2022, Meloni: “Centrodestra va rifondato” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’è amarezza, delusione e anche rabbia per come è andata a finire. Dentro Fratelli d’Italia l’umore è nero di fronte alla prospettiva di un Mattarella bis. “Nulla di personale nei confronti della persona, per carità”, sottolineano. Ma, come dice Ignazio La Russa, ”è anche una sconfitta per lo spirito della Costituzione, che hanno voluto forzare…”. Da questi sei giorni di passione, poi, emerge un Centrodestra a pezzi, spaccato in maniera irreversibile, almeno per come la rottura si è consumata sulla candidatura-flop della Casellati. Con precise accuse di tradimento rivolte proprio dai ‘Meloniani’ a Fi e ‘centristi’ per aver fatto mancare i voti decisivi in Aula attraverso i franchi i tiratori. ”I partiti hanno scelto di tirare a campare, barattando di fatto sette anni di presidenza della Repubblica in cambio di sette mesi in più di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – C’è amarezza, delusione e anche rabbia per come è andata a finire. Dentro Fratelli d’Italia l’umore è nero di fronte alla prospettiva di un Mattarella bis. “Nulla di personale nei confronti della persona, per carità”, sottolineano. Ma, come dice Ignazio La Russa, ”è anche una sconfitta per lo spirito della Costituzione, che hanno voluto forzare…”. Da questi sei giorni di passione, poi, emerge una pezzi, spaccato in maniera irreversibile, almeno per come la rottura si è consumata sulla candidatura-flop della Casellati. Con precise accuse di tradimento rivolte proprio dai ‘ani’ a Fi e ‘centristi’ per aver fatto mancare i voti decisivi in Aula attraverso i franchi i tiratori. ”I partiti hanno scelto di tirare a campare, barattando di fatto sette anni di presidenza della Repubblica in cambio di sette mesi in più di ...

