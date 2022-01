Mattarella verso il bis | intesa nella maggioranza Fumata nera alla 7Â° votazione Rabbia Meloni | ' Non voglio crederci' DIRETTA

Mattarella verso il bis, intesa nella maggioranza. Fumata nera alla 7° votazione. Rabbia Meloni: 'Non voglio crederci'. DIRETTA (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la nuova Fumata nera di ieri, a partire dalle 9,30 è cominciata la settima votazione per eleggere il presidente della Repubblica. Intanto si cerca un'intesa. Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 29 gennaio 2022) Dopo la nuovadi ieri, a partire dalle 9,30 è cominciata la settimaper eleggere il presidente della Repubblica. Intanto si cerca un'. Un nuovo incontro tra Matteo Salvini, ...

Advertising

Open_gol : ?? Finito il vertice di maggioranza. Si va verso il Mattarella bis?? - Adnkronos : #Quirinale, verso #Mattarella già in votazione pomeriggio. #presidenterepubblica - lorepregliasco : Mattarella verso i 350 voti. Impressionante. #Quirinale - 1211andreas : RT @info_zampa: Un Presidente che ha ripetutamente e pubblicamente assicurato di non essere disposto per il bis è un grande segnale per il… - Rita_Cavallaro : Se non fosse per responsabilità verso il Paese, #Mattarella dovrebbe fare una sonora pernacchia a tutti questi dile… -