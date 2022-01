Mattarella presidente con 759 voti: il Pd esulta. Meloni: «Applaudono lo stipendio salvo» (Di sabato 29 gennaio 2022) Con 759 voti Sergio Mattarella è stato eletto nuovamente presidente della Repubblica. È il secondo Capo dello Stato più votato dopo Sandro Pertini, che fu eletto con 832 voti. Al primo mandato Mattarella ottenne 65 voti. L’esito di questo ottavo scrutinio era totalmente scontato, che comunque è stato accolto con un applauso particolarmente lungo dall’Aula. In particolare, il Pd si è distinto, anche in questa occasione, per un’esultanza marcata, quasi ostentata, contrassegnata anche da battiti del “cinque” e dal gesto del pollice alzato di Enrico Letta. Applausi anche in Transatlantico, dove erano radunati altri grandi elettori. E poi di nuovo bis al bis al momento della proclamazione da parte del presidente della Camera, Roberto Fico, affiancato dalla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Con 759Sergioè stato eletto nuovamentedella Repubblica. È il secondo Capo dello Stato più votato dopo Sandro Pertini, che fu eletto con 832. Al primo mandatoottenne 65. L’esito di questo ottavo scrutinio era totalmente scontato, che comunque è stato accolto con un applauso particolarmente lungo dall’Aula. In particolare, il Pd si è distinto, anche in questa occasione, per un’nza marcata, quasi ostentata, contrassegnata anche da battiti del “cinque” e dal gesto del pollice alzato di Enrico Letta. Applausi anche in Transatlantico, dove erano radunati altri grandi elettori. E poi di nuovo bis al bis al momento della proclamazione da parte deldella Camera, Roberto Fico, affiancato dalla ...

Advertising

vonderleyen : ???? Caro Presidente Mattarella, congratulazioni per la sua rielezione a Presidente della Repubblica Italiana. L’It… - Inter : ?? | PRESIDENTE Caro Presidente Mattarella, Le auguriamo il meglio per il nuovo mandato. Ovviamente sappiamo che… - CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - Banque_7 : RT @GiuseppeConteIT: Buon lavoro, Presidente #Mattarella ???? - comelarisata : RT @ReteSport: In bocca al lupo (di nuovo) Presidente! #Mattarella -