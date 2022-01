Mattarella: evitate pellegrinaggi al Colle. Riceve i capigruppo e chiude la porta a Letta, Conte e Salvini (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine di una settimana di tentativi andati tutti rigorosamente a vuoto, la maggioranza ha raggiunto l’intesa sul Mattarella bis. E il Presidente uscente ha dato la sua disponibilità ai capigruppo dei partiti saliti al Colle. Dopo una corsa affannosa e inconcludente, tra veti incrociati sui nomi e fumate puntualmente nere, i partiti in disaccordo su proposte e contro-offerte hanno convenuto sul ritorno al passato. Una conclusione che rende vani tutti i tentativi di elezione di un nuovo Capo dello Stato e che induce a una rilettura diversa dei giorni appena trascorsi. Una soluzione su cui, Giorgia Meloni dissociandosi ancora una volta dall’operato della maggioranza di governo, su Twitter ha amaramente commentato: «Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Alla fine di una settimana di tentativi andati tutti rigorosamente a vuoto, la maggioranza ha raggiunto l’intesa sulbis. E il Presidente uscente ha dato la sua disponibilità aidei partiti saliti al. Dopo una corsa affannosa e inconcludente, tra veti incrociati sui nomi e fumate puntualmente nere, i partiti in disaccordo su proposte e contro-offerte hanno convenuto sul ritorno al passato. Una conclusione che rende vani tutti i tentativi di elezione di un nuovo Capo dello Stato e che induce a una rilettura diversa dei giorni appena trascorsi. Una soluzione su cui, Giorgia Meloni dissociandosi ancora una volta dall’operato della maggioranza di governo, su Twitter ha amaramente commentato: «propone di andare tutti a pregaredi fare un altro mandato da ...

Advertising

MatteoRichetti : Ma almeno evitate tutti sti post, tweet, selfie di esultanza, ma davvero non si coglie il modo in cui gli italiani… - lucaforni76 : RT @MatteoRichetti: Ma almeno evitate tutti sti post, tweet, selfie di esultanza, ma davvero non si coglie il modo in cui gli italiani osse… - SecolodItalia1 : Mattarella: evitate pellegrinaggi al Colle. Riceve i capigruppo e chiude la porta a Letta, Conte e Salvini… - mentulacanis : RT @MatteoRichetti: Ma almeno evitate tutti sti post, tweet, selfie di esultanza, ma davvero non si coglie il modo in cui gli italiani osse… - FrancescaMelli : RT @MatteoRichetti: Ma almeno evitate tutti sti post, tweet, selfie di esultanza, ma davvero non si coglie il modo in cui gli italiani osse… -