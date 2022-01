Marco Bocci a C’è Posta Per Te | gli ospiti del 29 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ci saràa C’èPer Te stasera, sabato 292022. Ma non solo: in studio, Maria De Filippi, accoglierà anche un altro ospite. I due saranno in protagonisti vip di due sorprese, regali che la padrona di casa ha organizzato per le sue toccanti storie. Maria De Filippi conduce un nuovo imperdibile appuntamento di C’èPer Te, il people show di Canale 5, tra i programmi più visti ed amati dal pubblico della televisione. Ancora una volta protagoniste assolute del racconto sono le storie della gente comune in un format dedicato interamente al pubblico e ai suoi racconti. In TV vedremo storie di ricongiungimenti, di amori difficili o impossibili, di incomprensioni che causano dolore e separazioni, di rapporti familiari interrotti o di primi amori mai dimenticati. C’è ...