Incidente ad Ardea | scontro moto-jeep | morto centauro

(Di sabato 29 gennaio 2022)mortale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 gennaio, ad, dove si è verificato unoche ha coinvolto due veicoli. Il sinistro, la cui dinamica è ancora da accertare, si è verificato tra via Forlì e via Foggia intorno alle 18.40, tra unaRenegade e unaYamaha. A perdere la vita il conducente della. Sul posto i volontari della Protezione Civile Nucleo Operativo Airone, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118 per i rilievi del caso. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è ...

