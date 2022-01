Il principe William svela l’hobby di baby George: “Devo stare attento, non può farlo per troppe ore” (Di sabato 29 gennaio 2022) Un hobby a cui prestare attenzione, diventato quasi un'”ossessione” per il principino George, il primogenito del principe William e Kate Middleton. Stando a quanto riportato dal Mirror il duca di Cambridge ha rivelato la nuova passione di “baby” George (che ormai ha 8 anni): i videogame. “Anche gli altri due (Charlotte e Louis, ndr), ma sono ancora piccoli, guardano molto i film. George invece è affascinato da questi giochi”. L’erede al trono, padre premuroso, ha poi aggiunto: “Al momento sto cercando di regolare il tempo passato davanti ai giochi. Devo stare attento che non passi troppe ore davanti allo schermo”, ha dichiarato William durante una recente visita al quartier generale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Un hobby a cui preattenzione, diventato quasi un'”ossessione” per il principino, il primogenito dele Kate Middleton. Stando a quanto riportato dal Mirror il duca di Cambridge ha rivelato la nuova passione di “(che ormai ha 8 anni): i videogame. “Anche gli altri due (Charlotte e Louis, ndr), ma sono ancora piccoli, guardano molto i film.invece è affascinato da questi giochi”. L’erede al trono, padre premuroso, ha poi aggiunto: “Al momento sto cercando di regolare il tempo passato davanti ai giochi.che non passiore davanti allo schermo”, ha dichiaratodurante una recente visita al quartier generale ...

Advertising

infoitcultura : Royal Family, rivelazione bomba del Principe William: “Un’ossessione inimmaginabile…” - infoitcultura : Troppo tempo con i videogiochi, William preoccupato per George: cosa vuole fare il principe? - VelvetMagIta : Kate Middleton eredita lo sport del principe Harry ed entra in competizione con William #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Royal Family rivelazione bomba del Principe William: “Un’ossessione inimmaginabile…” - #Royal #Family #rivelazione… - VanityFairIt : Con la nuova carica la duchessa di Cambridge non solo diventerà la prima reale a ricevere uno dei patrocini che app… -