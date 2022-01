Goggia in palestra, "work in molto progress" verso Pechino 2022 (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - A più di due settimane dalla discesa libera dei Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, Sofia Goggia oggi ha postato sui social una fotografia durante un esercizio e scritto “work in molto progress”. work molto in progress ?? pic.twitter.com/fRhPUt4e70 — iamsofiaGoggia (@Goggiasofia) January 29, 2022 La campionessa bergamasca ha scattato la foto in una palestra della zona di Verona dove sta svolgendo in programma di recupero per poter essere, il 15 febbraio prossimo, al cancelletto di partenza della discesa libera olimpica e cercare di difendere il titolo a cinque cerchi conquistato quattro anni fa sulle montagne di PyeongChang. ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - A più di due settimane dalla discesa libera dei Giochi olimpici invernali di, Sofiaoggi ha postato sui social una fotografia durante un esercizio e scritto “in”.in?? pic.twitter.com/fRhPUt4e70 — iamsofia(@sofia) January 29,La campionessa bergamasca ha scattato la foto in unadella zona di Verona dove sta svolgendo in programma di recupero per poter essere, il 15 febbraio prossimo, al cancelletto di partenza della discesa libera olimpica e cercare di difendere il titolo a cinque cerchi conquistato quattro anni fa sulle montagne di PyeongChang. ...

