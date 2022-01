Elezioni Quirinale 2022, Toti: «Trovare un accordo o decideranno i Grandi elettori. Mattarella in tutte le rose» (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre è cominciata la settima chiama per l'elezione del Presidente della Repubblica, il governatore ligure e vicepresidente di Coraggio Italia Giovanni Toti è tornato a... Leggi su ilmattino (Di sabato 29 gennaio 2022) Mentre è cominciata la settima chiama per l'elezione del Presidente della Repubblica, il governatore ligure e vicepresidente di Coraggio Italia Giovanniè tornato a...

Advertising

La7tv : #Propagandalive 'Speciale Elezioni Quirinale' - lunedì #31gennaio dalle 21.15 L'annuncio di @zdizoro durante la… - Antonio_Tajani : Facciamo il punto dopo il sesto scrutinio per le elezioni al #Quirinale. - Radio1Rai : ? Alle 7.35 #CaffèEuropa con @tizidisi ???? #Quirinale, come vedono in #Europa l'elezione per la… - Augusta48796687 : RT @pesorati: QUESTO E' TROPPO 7-10 ANNI, IN REALTA' 20 ANNI PER LIMITARE I DANNI E CONOSCERE TUTTO SUL PRODOTTO. MA ALLORA, PERCHé LA STE… - OttaviDeborah : RT @ilfattoblog: Come si è giunti qui e come se ne esce? Ecco pochi lapidari elementi Di @SergioCaserta #Quirinale #PresidenzaDellaRepubbl… -