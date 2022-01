Di sicuro uno sconfitto c’è ed è Matteo Salvini (Di sabato 29 gennaio 2022) Per la prima volta, il centrodestra sembrava avere i numeri dalla sua per poter indirizzare la scelta del capo dello Stato. Il ruolo di kingmaker toccava a Matteo Salvini e, per l’ennesima volta, il leader della Lega ha dimostrato di essere un tattico disastroso. Ha bruciato una serie infinita di nomi, inasprito i rapporti prima con Forza Italia, poi con Fratelli d’Italia e alla fine ha dovuto subire la scelta di Sergio Mattarella, per evitare capitolazioni ancora più umilianti. L’ex ministro dell’Interno ha iniziato a giocare la partita sostenendo, ma non troppo, la candidatura di Silvio Berlusconi. “È lui la scelta del centrodestra”, diceva coram populo, salvo poi chiedere continue rassicurazioni sui numeri al Cavaliere, indebolendo di fatto le pretese di riuscita della manovra. È stata poi la volta della famosa rosa dei nomi: Carlo Nordio, Letizia ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Per la prima volta, il centrodestra sembrava avere i numeri dalla sua per poter indirizzare la scelta del capo dello Stato. Il ruolo di kingmaker toccava ae, per l’ennesima volta, il leader della Lega ha dimostrato di essere un tattico disastroso. Ha bruciato una serie infinita di nomi, inasprito i rapporti prima con Forza Italia, poi con Fratelli d’Italia e alla fine ha dovuto subire la scelta di Sergio Mattarella, per evitare capitolazioni ancora più umilianti. L’ex ministro dell’Interno ha iniziato a giocare la partita sostenendo, ma non troppo, la candidatura di Silvio Berlusconi. “È lui la scelta del centrodestra”, diceva coram populo, salvo poi chiedere continue rassicurazioni sui numeri al Cavaliere, indebolendo di fatto le pretese di riuscita della manovra. È stata poi la volta della famosa rosa dei nomi: Carlo Nordio, Letizia ...

