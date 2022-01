C’è posta per te 2022: ospiti 29 gennaio (Di sabato 29 gennaio 2022) Stasera, 29 gennaio 2022, C’è posta per te sarà in onda in prima serata su Canale5 con la quarta puntata della nuova stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, alla sua 25esima conduzione del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta dell’attore Marco Bocci, volto conosciutissimo dai fan della trasmissione e dall’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Bocci e Mancini saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 29 gennaio 2022) Stasera, 29, C’èper te sarà in onda in prima serata su Canale5 con la quarta puntata della nuova stagione, come sempre guidata da Maria De Filippi, alla sua 25esima conduzione del people show più visto della tv italiana. Come da tradizione, il programma ospiterà sia gente comune, che vip: stasera sarà la volta dell’attore Marco Bocci, volto conosciutissimo dai fan della trasmissione e dall’allenatore della Nazionale Italiana Roberto Mancini. Bocci e Mancini saranno le sorprese speciali che una persona comune farà a un suo caro, parente o amico, per ringraziarlo e fare un regalo particolare. Al centro di ogni storia ci saranno come sempre i sentimenti e le emozioni, con vicende che faranno sorridere e altre che ci faranno commuovere. Storie di gente che proverà a ricongiungersi a una persona amata, oppure rivedere ...

