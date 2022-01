Benevento, morto il bimbo di 5 mesi ricoverato per trauma cranico: si indaga (Di sabato 29 gennaio 2022) Il bimbo viveva a Benevento con la madre e altri familiari, tra i quali dei cuginetti, mentre il padre è detenuto. E’ deceduto il bambino di 5 mesi di Benevento che era ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli per trauma cranico. Il bambino era stato già ricoverato al “San Pio” di Benevento dal 15 al 20 Leggi su 2anews (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilviveva acon la madre e altri familiari, tra i quali dei cuginetti, mentre il padre è detenuto. E’ deceduto il bambino di 5diche eraall’ospedale Santobono di Napoli per. Il bambino era stato giàal “San Pio” didal 15 al 20

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto il bimbo di Benevento ricoverato per un trauma cranico. Aveva 4 mesi. La procura indaga, ascoltati i genitori… - biancacle : RT @mattinodinapoli: Benevento, morto il bimbo di 4 mesi ricoverato al Santobono con trauma cranico: ascoltati i genitori - SaCe86 : Morto il bambino ricoverato per un trauma cranico - MaralbAzsc : Morto il bambino ricoverato per un trauma cranico - infoitinterno : Benevento, bimbo di 4 mesi morto in ospedale: aveva profonde ferite al capo -