Beautiful anticipazioni: Liam scopre di essere un traditore ed è scioccato (Di sabato 29 gennaio 2022) Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà. Thomas se la caverà, nonostante sia ancora in coma? E Liam che cosa farà, dire a Hope che l’ha tradita andando a letto con Steffy? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di lunedì 31 gennaio 2022. Vi ricordiamo infatti che Beautiful domani, domenica, non andrà in onda. Tramite il racconto di Hope (Annika Noelle), Liam (Scott Clifton) capisce di aver davvero preso un abbaglio riguardo alla moglie e a Thomas (Matthew Atkinson). L’unico ad aver tradito il loro matrimonio, a questo punto, è lui. Che cosa farà adesso, dirà a Hope di averla tradita? Ammetterà il suo errore e farà ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 29 gennaio 2022) Che cosa succederà nelle prossime puntate di? Lo scopriamo come sempre con leche ci rivelano tutto quello che accadrà. Thomas se la caverà, nonostante sia ancora in coma? Eche cosa farà, dire a Hope che l’ha tradita andando a letto con Steffy? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della puntata didi lunedì 31 gennaio 2022. Vi ricordiamo infatti chedomani, domenica, non andrà in onda. Tramite il racconto di Hope (Annika Noelle),(Scott Clifton) capisce di aver davvero preso un abbaglio riguardo alla moglie e a Thomas (Matthew Atkinson). L’unico ad aver tradito il loro matrimonio, a questo punto, è lui. Che cosa farà adesso, dirà a Hope di averla tradita? Ammetterà il suo errore e farà ...

