Aubameyang al Barcellona? Accordo con l'Arsenal. Ecco cosa manca

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 gennaio 2022) per chiudere l’affare tra i blaugruana e i Gunners Possibile svolta imminente nel futuro di Pierre-Emerick. Secondo quanto riportato da Marca, sarebbe stato raggiunto untrae ilper il centravanti. L’obiettivo della Juventus, da tempo fuori rosa al, si trasferirebbe in blaugrana in prestito fino alla fine della stagione, ma l’esito dell’operazione dipende dalla cessione di Ousmane Dembele entro lunedì. L'articolo proviene da Calcio News 24.