Ashleigh Barty vince gli Australian Open: “Realizzo un sogno, sono orgogliosa da australiana” (Di sabato 29 gennaio 2022) Ashleigh Barty ha vinto gli Australian Open 2022. La beniamina di casa ha sconfitto la statunitense Danielle Collins in una spettacolare finale andata in scena sul cemento outdoor di Melbourne. L’Australiana conclude il torneo senza aver perso un set e conquista il terzo Slam della sua stupenda carriera dopo il Roland Garros 2019 e Wimbledon 2021 (all’appello manca soltanto uno US Open). La 25enne si è rivelata impeccabile di fronte al proprio pubblico e ha ribadito di essere meritatamente la numero 1 al mondo. Ashleigh Barty si è imposta contro la numero 30 del ranking WTA, chiudendo i conti in 1 ora e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6(2): dopo aver dominato il primo set è andata sotto per 5-1 nella seconda frazione, ma nel momento più ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022)ha vinto gli2022. La beniamina di casa ha sconfitto la statunitense Danielle Collins in una spettacolare finale andata in scena sul cemento outdoor di Melbourne. L’a conclude il torneo senza aver perso un set e conquista il terzo Slam della sua stupenda carriera dopo il Roland Garros 2019 e Wimbledon 2021 (all’appello manca soltanto uno US). La 25enne si è rivelata impeccabile di fronte al proprio pubblico e ha ribadito di essere meritatamente la numero 1 al mondo.si è imposta contro la numero 30 del ranking WTA, chiudendo i conti in 1 ora e 29 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6(2): dopo aver dominato il primo set è andata sotto per 5-1 nella seconda frazione, ma nel momento più ...

