Alex Belli ammette di essere stato anche con gli uomini: "L'amore non ha genere, ho condiviso" (Di sabato 29 gennaio 2022) Negli ultimi giorni Alex Belli ha trollato tutti. L'ex gieffino ha finto di aver lasciato l'Italia e invece era nella sua Factory milanese e ieri sera è arrivato al GF Vip e come al solito è stato uno dei veri protagonisti della puntata. Alfonso Signorini addirittura ha intervistato l'attore di CentoVetrine e gli ha posto 10 domande scomode. Tra le tante cose, il conduttore ha chiesto al 'Man' se avesse mai avuto una chimica artistica con un altro maschio: "Ok, ho una domanda di riserva: l'hai mai fatto con un uomo?" Alex Belli ha risposto senza farsi troppi problemi ed ha rivelato di aver avuto esperienze con altri uomini, ma sempre "in condivisione" con delle donne. "Ho condiviso L'amore con un uomo, sì ho condiviso,

