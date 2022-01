WindTre estende i servizi di tlc nel Lazio: la fibra ultraveloce arriva a Viterbo (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA – WindTre continua ad ampliare la copertura con fibra ottica FTTH nel Lazio e porta la rete di Open Fiber a Viterbo, conosciuta come ‘la città dei Papi’, capoluogo della Tuscia di origine etrusca, che conserva un suggestivo centro storico medievale. WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in fibra ultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WindTre, “L’arrivo della super ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 28 gennaio 2022) ROMA –continua ad ampliare la copertura conottica FTTH nele porta la rete di Open Fiber a, conosciuta come ‘la città dei Papi’, capoluogo della Tuscia di origine etrusca, che conserva un suggestivo centro storico medievale., azienda guidata da Jeffrey Hedberg, conferma il proprio impegno per ampliare la copertura inultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia inottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di, “L’arrivo della super ...

