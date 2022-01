Una pericolosissima manovra in auto sul burrone… (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stavolta nessuna vostra segnalazione, ma parleremo di un video che ho già visto condiviso da svariati miei contatti. Finalmente qualcosa di assolutamente innocuo, ne abbiamo bisogno. Il video che sta circolando è questo: Per chi avesse problemi a vedere la breve sequenza ve la riassumo velocemente: un auto fa inversione di marcia su una strada strettissima, con quello che appare come un precipizio molto pericoloso alle sue spalle. Ma si tratta di un video girato apposta per essere condiviso milioni di volte. Sia chiaro, chi sta guidando è davvero molto bravo a fare manovra, ma ha molto meno sangue freddo di quello che il video vuol far sembrare. Ogni volta che le ruote dell’auto arrivano al limite del precipizio l’autista non sta realmente rischiando la vita: come lasciano supporre svariati elementi nel video stesso infatti non siamo ... Leggi su butac (Di venerdì 28 gennaio 2022) Stavolta nessuna vostra segnalazione, ma parleremo di un video che ho già visto condiviso da svariati miei contatti. Finalmente qualcosa di assolutamente innocuo, ne abbiamo bisogno. Il video che sta circolando è questo: Per chi avesse problemi a vedere la breve sequenza ve la riassumo velocemente: unfa inversione di marcia su una strada strettissima, con quello che appare come un precipizio molto pericoloso alle sue spalle. Ma si tratta di un video girato apposta per essere condiviso milioni di volte. Sia chiaro, chi sta guidando è davvero molto bravo a fare, ma ha molto meno sangue freddo di quello che il video vuol far sembrare. Ogni volta che le ruote dell’arrivano al limite del precipizio l’autista non sta realmente rischiando la vita: come lasciano supporre svariati elementi nel video stesso infatti non siamo ...

