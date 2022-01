Tesla | un 2021 da incorniciare Ma per i nuovi modelli bisogna aspettare il 2023

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Altro anno record per: l’azienda, infatti, non solo ha archiviato ilin utile – come già successo nel 2020 – ma ha totalizzato risultati commerciali (e finanziari) brillanti. Il dato più significativo è certamente quello delle consegne: 936.172 unità, in crescita dell’87,4%. Che equivalgono a ricavi nell’ordine dei 50 miliardi di dollari, con un fatturato al +73% e utile operativo aumentato del 227% fino a 6,52 miliardi (utile netto al +211%, a 7,64 miliardi). L’azienda ha generato cassa per oltre 5 miliardi di dollari, l’80% in più rispetto al 2020. Il tutto a fronte di un contributo dei “crediti ambientali” – quelli virtualmente venduti agli altri costruttori per consentire loro di rientrare nei limiti di emissioni inquinanti medie di gamma imposti dalla legge – scesi del 7%, a 1,465 miliardi, a riprova degli sforzi green delle altre case ...

Il 2021 si conferma un anno d'oro per Tesla come confermato anche dai conti del quarto ed ultimo trimestre del 2021. Oltre ad avere soddisfacenti utili e profitti, il colosso posseduto da Elon Musk ha ... la performance negativa di Tesla, che in una sola giornata ha bruciato 109 miliardi di valore di ... La liquidità non manca: la posizione finanziaria netta è positiva per 11,5 miliardi a giugno 2021. Tesla chiude il trimestre con degli ottimi dati pubblicati che confermano una crescita dell'azienda. Anche le azioni riflettono questi movimenti.