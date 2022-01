Tecarterapia | cos’è e a cosa serve

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 gennaio 2022)Lao Tecar una terapia utilizzata prevalentemente in ambito fisioterapico per migliorare la guarigione di infiammazioni e traumi a carico di muscoli e ossa. Il termine Tecar è l’abbreviazione di Transfer Energy Capacitive And Resistive – Trasferimento Energetico Capacitivo Resistivo – e il trattamento si basa sulla diatermia, termine coniato proprio per spiegare il funzionamento di questa terapia, che significa “calore attraverso”. Il calore è da sempre utilizzato per trattare infiammazioni e dolore ed è comune a diverse terapie come il laser, gli ultrasuoni e l’infrarosso. A differenza di altre terapie, la Tecar non sfrutta però fonti di calore esterne per trattare gli stati infiammatori bensì il calore che proviene dall’interno del corpo, cioè il calore endogeno. La guarigione avviene dunque grazie alle risorse del proprio corpo e ...