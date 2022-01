Sul Colle è la carica dei dilettanti. Allo sbaraglio. Lo scrittore Cavalli: “Vedo una rincorsa a intestarsi il prossimo Presidente piuttosto che a trovarne uno condiviso” (Di venerdì 28 gennaio 2022) “C’è chi usa la corsa al Quirinale per fare branding personale e per il proprio partito”. A dirlo è il professore Giulio Cavalli guardando alle ultime mosse dei partiti. Dopo quattro votazioni, la corsa al Quirinale sembra in stAllo. Eppure Salvini e Letta sostengono che già oggi si potrebbe chiudere la partita. È così? “Mi pare che la rincorsa sia un po’ a intestarsi il prossimo Presidente della Repubblica piuttosto che utilizzare le energie nel trovare una figura che sia condivisa. Un gioco che Salvini ha fatto fin dall’inizio e che inspiegabilmente il centrosinistra gli ha permesso di fare. Letta da parte sua ostenta sicurezza ma non se ne capisce il perché. Detto questo qualcosa può accadere ma resta il fatto che c’è chi sta usando la corsa al Quirinale con una ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) “C’è chi usa la corsa al Quirinale per fare branding personale e per il proprio partito”. A dirlo è il professore Giulioguardando alle ultime mosse dei partiti. Dopo quattro votazioni, la corsa al Quirinale sembra in st. Eppure Salvini e Letta sostengono che già oggi si potrebbe chiudere la partita. È così? “Mi pare che lasia un po’ aildella Repubblicache utilizzare le energie nel trovare una figura che sia condivisa. Un gioco che Salvini ha fatto fin dall’inizio e che inspiegabilmente il centrosinistra gli ha permesso di fare. Letta da parte sua ostenta sicurezza ma non se ne capisce il perché. Detto questo qualcosa può accadere ma resta il fatto che c’è chi sta usando la corsa al Quirinale con una ...

