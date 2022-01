Sostenibilità: Intesa Sp, 14 mln di euro a Gruppo Lvs per progetti di economia circolare (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Labitalia) - Intesa Sanpaolo sostiene i progetti di crescita sostenibile del Gruppo Lvs, leader in Sicilia nel settore della selezione e recupero di rifiuti, con un finanziamento di 14 milioni di euro a valere sul plafond di 6 miliardi che la Banca ha destinato allo sviluppo dell'economia circolare. L'intervento rientra nel più ampio piano per garantire supporto agli investimenti legati al Pnrr. L'operazione è destinata alla realizzazione di due nuovi impianti a Termini Imerese per la selezione e il riciclo di rifiuti e imballaggi in plastica. Le due nuove linee di produzione saranno in grado di lavorare ogni anno 150.000 tonnellate di rifiuti prodotti nell'isola e di trattare anche gli scarti non lavorabili ottenendo plasmix, una plastica povera multiuso, ed evitando il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Labitalia) -Sanpaolo sostiene idi crescita sostenibile delLvs, leader in Sicilia nel settore della selezione e recupero di rifiuti, con un finanziamento di 14 milioni dia valere sul plafond di 6 miliardi che la Banca ha destinato allo sviluppo dell'. L'intervento rientra nel più ampio piano per garantire supporto agli investimenti legati al Pnrr. L'operazione è destinata alla realizzazione di due nuovi impianti a Termini Imerese per la selezione e il riciclo di rifiuti e imballaggi in plastica. Le due nuove linee di produzione saranno in grado di lavorare ogni anno 150.000 tonnellate di rifiuti prodotti nell'isola e di trattare anche gli scarti non lavorabili ottenendo plasmix, una plastica povera multiuso, ed evitando il ...

Advertising

impresagreen : Enel X e Grimaldi insieme per la sostenibilità delle navi in porto: La business line globale del Gruppo Enel e la s… - ENEAOfficial : RT @Fincantieri: Fincantieri ed @ENEAOfficial hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un portafoglio di programmi di ricerc… - Fincantieri : Fincantieri ed @ENEAOfficial hanno firmato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un portafoglio di programmi di… - SimplasticSrl : Lucart investe nel riciclo di poliaccoppati Intesa Sanpaolo ha accordato al gruppo toscano un finanziamento di 10 m… - Big_Notizie : Enel X e Grimaldi firmano un protocollo d’intesa per la sostenibilità della navi in Porto -