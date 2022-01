Sanremo | Beppe Vessicchio positivo Casi anche tra orchestrali e coristi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Il direttore d'orchestra è in isolamento da diversi giorni e non sa ancora se potrà essere sul palco dell'Ariston con Le Vibrazioni nella prima serata del Festival

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Beppe

... c'è chi ha le idee chiare e un unico candidato:Vessicchio. Il nome del direttore d'orchestra che tra pochi giorni rivedremo sul palco del Teatro Ariston diè infatti la scelta di ...Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungerein tempo per il Festival'.Vessicchio ha rivelato in un'intervista all'Adnkronos di essere ' positivo al Covid da ...Beppe Vessicchio potrebbe anche non esserci al Festival di Sanremo 2022: il direttore è risultato positivo al Covid ...La pioggia di contagi che si è abbattuta sull’Italia continua a non risparmiare neanche il Festival di Sanremo. Dopo la positività al Covid-19 di Aka7even e di alcuni addetti ai lavori è stato ...