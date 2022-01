**Quirinale: Osho, 'non escludo Mattarella, ormai al Colle i contratti li fanno 7+7'** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Visto l'andamento delle elezioni del presidente della Repubblica "non escludo che, a costo di andarlo a pijà a Mondello, vadano a cercare Mattarella per rimetterlo lì dentro. Sembra che sia l'unica soluzione: ormai, tra lui e Napolitano, gli ultimi contratti al Quirinale li fanno sette più sette". Comincia col botto la chiacchierata di Federico Palmaroli, in arte Osho, con l'Adnkronos sul voto al Quirinale: un tema che appassiona gli italiani e sul quale il vignettista sta facendo numeri da record sui social, dopo due anni trascorsi a parlare di virus e pandemia. "Dal mio punto di vista -ammette 'Osho'- aspettavo questo momento da due anni. Mi sento come un cane tenuto al guinzaglio che all'improvviso viene liberato a correre in una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Visto l'andamento delle elezioni del presidente della Repubblica "nonche, a costo di andarlo a pijà a Mondello, vadano a cercareper rimetterlo lì dentro. Sembra che sia l'unica soluzione:, tra lui e Napolitano, gli ultimial Quirinale lisette più sette". Comincia col botto la chiacchierata di Federico Palmaroli, in arte, con l'Adnkronos sul voto al Quirinale: un tema che appassiona gli italiani e sul quale il vignettista sta facendo numeri da record sui social, dopo due anni trascorsi a parlare di virus e pandemia. "Dal mio punto di vista -ammette ''- aspettavo questo momento da due anni. Mi sento come un cane tenuto al guinzaglio che all'improvviso viene liberato a correre in una ...

