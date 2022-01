Quirinale: Mazzeo, 'Salvini preferisce unire il centrodestra e dividere il Paese' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "Salvini preferisce unire il centrodestra e dividere il Paese mettendo perfino a rischio il governo Draghi. Proporre il nome della Casellati, oggi come nei giorni scorsi, è una forzatura che risponde solo a logiche di parte. L'Italia ha bisogno di stabilità e di un Presidente della Repubblica davvero rappresentativo di tutti. Bene sta facendo il centrosinistra, in modo compatto, a continuare a lavorare in questa direzione". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, a Roma per il quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica come delegato regionale. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - "ililmettendo perfino a rischio il governo Draghi. Proporre il nome della Casellati, oggi come nei giorni scorsi, è una forzatura che risponde solo a logiche di parte. L'Italia ha bisogno di stabilità e di un Presidente della Repubblica davvero rappresentativo di tutti. Bene sta facendo il centrosinistra, in modo compatto, a continuare a lavorare in questa direzione". Così su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio, a Roma per il quinto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica come delegato regionale.

