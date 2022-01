Advertising

ilriformista : Per #Renzi dietro la candidatura di #Frattini al #Quirinale2022 c’erano le ‘manine’ di #Salvini e #Conte, un tentat… - LuigiF97101292 : RT @Agenpress: Quirinale. Fonti centrodestra, Salvini lavora su Frattini. Lega non commenta. Renzi 'tentativo asse giallo verde' https://t.… - noth2loos : RT @La7tv: #piazzapulita Quirinale, l'analisi dello storico Luciano Canfora: 'Lo spostamento dell'asse del governo ci sarà nel momento in c… - infoitinterno : Quirinale, l'asse tra Lega e Meloni regge al test astensione. «Ora uniti sul candidato» - Gazzettino : Quirinale, l'asse tra Lega e Meloni regge al test astensione. «Ora uniti sul candidato» -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale asse

ilmattino.it

Una prova muscolare alla quale l'Pd - M5s - Leu risponderà probabilmente con la scheda bianca, visto che il fronte progressista non ha ancora un nome condiviso da spendere. Per Giorgia Meloni si ...Giudizio positivo invece per l'Letta - Renzi, 'il dialogo concreto tra i due leader mi sembra che sia un fatto molto positivo. Io credo che il Pd abbia un gran bisogno di tenere costantemente ...Il senatore democratici: "Trovo esilarante questa sorta di grande fratello dove ogni giorno Salvini brucia un nome" ...Roma, 28 gennaio 2022 - Quando il nome di Franco Frattini piomba come candidato della Lega (ma non di FI, quindi di fatto già bocciato…) per il Quirinale, al Nazareno hanno, in apparenza, i motori spe ...