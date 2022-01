Quirinale | Conte | “Spero che finalmente ci sia la sensibilità del Parlamento per eleggere una presidente donna”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “che da parte di Salvini e di tutto ilci sia laper averela possibilità diunadella Repubblica“. Lo ha detto il leader M5s Giuseppe, parlando con i cronisti fuori Montecitorio praticamente inmporanea con gli altri leader. “Invito anche le altre forze politiche a valutare di introdurre questo elemento di innovazione del sistema politico, perché sarebbe la prima volta nella storia” per una, ha proseguito il leader M5s. “Parliamo ai cittadini ma siamo consapevoli che i voti si prendono qui alla Camera, quindi bisogna trovare sicuramente un compromesso che però sia di alto profilo, noi ci batteremo per ...

AGI/Vista - "Lavoro per una donna al, ma non faccio nomi", così Matteo Salvini dopo l'incontro con Letta eAGI/Vista -e Patuanelli mangiano il gelato in un bar vicino Montecitorio dopo il vertice sulcon Salvini e Letta.(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2022 'Non è un omaggio al genere femminile, abbiamo delle personalità che corrispondono all'alto profilo di ...Un possibile presidente donna con primo nome Elisabetta Belloni, poi Marta Cartabia (ma anche Paola Severino). La conferma arriva dalle parole di Matteo Salvini e Giuseppe Conte. Il ...