Quirinale 2022 | fumata nera per Casellati Salvini diceva | “Voti per lei anche alla sesta? Questa è la mia idea” Ma ora la Lega si astiene – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 gennaio 2022) “Non è che fra le 12 e le 18 il presidente del Senato perda di autorevolezza. Se continueremo a votarevotazione?è la mia”. CosìMatteodurante una conferenza stampa poco prima del quinto voto che ha visto l’affossamento del nome di Maria Elisabetta Alberti, “tradita” dai suoi stessi compagni del centrodestra. Ora, dopo il terremoto nella coalizione, il leader dellaha cambiato: il partito si asterrà per lavotazione. “Blitz con Maria Elisabettaper tornare alle urne nel caso di elezione? Governo non c’entra, mi viene il dubbio che siano Letta e Conte a dire dei no per far ...