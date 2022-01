Quirinale 2022 | ‘flop’ Casellati scuote centrodestra e si abbatte su Salvini

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - petergomezblog : Quirinale – Il curriculum del candidato Casini, da 40 anni in Parlamento passando dal cdx all’elezione col Pd: “man… - petergomezblog : Quirinale, ecco cosa diceva #Cassese di #Salvini: “Non cerca mai di articolare il suo pensiero, usa solo slogan ba… - Didos73 : RT @Adnkronos: Giorgia #Meloni dopo la quinta votazione per il #Quirinale: 'Noi leali e la Lega tiene, c'è chi lavora contro'. https://t.co… - DailyMuslimIT : Risultati del voto mattutino, ma tutto da rifare per il Quirinale di Raffaello 'Yazan' Villani Invece di arrivare a… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

...50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Tragedia, ogni ...Mentre ad allietare la sua quarantena ci sono i voti e le preferenze di chi lo candida ironicamente al: qualcuno lo ha votato in uno dei primi quattro scrutini ed anche Alexa, l'assistente ...Fonte: Termometro Politico In merito alla partita per il Quirinale, il 45,9% degli italiani ritiene che l’elezione del presidente della Repubblica ha un grande impatto sul futuro del Paese. Per il ...Fallisce la candidatura di Elisabetta Alberti Casellati. Secondo i Dem, infatti, la sua presenza è del tutto "inopportuna" dal momento che Matteo Salvini in mattinata ha lanciato ufficilamente per il ...