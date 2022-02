Nuovo Quattroruote - Scopri il numero di febbraio (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il destino delle auto sportive è segnato? A giudicare dai listini di oggi, molto più poveri di spider, coupé e hot hatch rispetto a vent'anni fa, si direbbe di sì. Eppure, ci sono ampi spazi di speranza per il prossimo futuro, come riveliamo nel dossier "Elettroshock" di Quattroruote di febbraio, in edicola da sabato 29 gennaio e disponibile anche in Digital Edition. Nella sezione A ruota libera prosegue la proposta di opinioni e riflessioni sul settore, mentre le Prove su strada si occupano di un'auto di sicuro successo, la Peugeot 308, ma pure di icone come la Volkswagen Multivan, ora plug-in. E a proposito di icone, come dimenticare l'Autobianchi Y10? Per la prova mensile dedicata al "passato prossimo", abbiamo messo a confronto la piccola che "piace alla gente che piace" con la sua erede, la Lancia Ypsilon. Infine, con il numero di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il destino delle auto sportive è segnato? A giudicare dai listini di oggi, molto più poveri di spider, coupé e hot hatch rispetto a vent'anni fa, si direbbe di sì. Eppure, ci sono ampi spazi di speranza per il prossimo futuro, come riveliamo nel dossier "Elettroshock" didi, in edicola da sabato 29 gennaio e disponibile anche in Digital Edition. Nella sezione A ruota libera prosegue la proposta di opinioni e riflessioni sul settore, mentre le Prove su strada si occupano di un'auto di sicuro successo, la Peugeot 308, ma pure di icone come la Volkswagen Multivan, ora plug-in. E a proposito di icone, come dimenticare l'Autobianchi Y10? Per la prova mensile dedicata al "passato prossimo", abbiamo messo a confronto la piccola che "piace alla gente che piace" con la sua erede, la Lancia Ypsilon. Infine, con ildi ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Quattroruote Porsche Macan - Collaudi sulla neve per l'elettrica del 2023 La Porsche Macan elettrica è stata di nuovo fotografata durante i collaudi su strada. Gli scatti arrivano dalla Scandinavia, dove i muletti sono torturati in ogni modo per migliorare l'affidabilità e mettere a punto l'elettronica. La Suv, ...

Formula E - Diriyah, Gara 2: vittoria della Venturi con Mortara A onor del vero, per la Venturi la festa è doppia, poiché Di Grassi ha conquistato il suo primo podio con il nuovo team, un piazzamento molto importante nell'ottica del campionato costruttori. Carte ...

Nuovo Quattroruote, scopri il numero di febbraio - Quattroruote.it Quattroruote KIA Picanto 3ªs.(17-->) Fa parte di un ordine cumulativo programmato di diverse automobili. FOTO: Le foto sulle automobili Nuove sono da considerarsi di repertorio, quindi è considerate precisa e conforme la descrizione di ...

Esposito (Mazda): “In futuro Adas sempre più integrati nell’auto connessa” Al di là dei vantaggi per l’utilizzatore, la nuova tecnologia permetterà l’evoluzione dei sistemi di guida autonoma, con miglioramenti significativi nell’ambito della sicurezza, della riduzione dei ...

