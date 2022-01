Non disturbare Xi e le Olimpiadi. Hacker in letargo (Di venerdì 28 gennaio 2022) La sicurezza informatica è tema al centro dell’agenda di chi si occupa dei Giochi Olimpiadi invernali che inizieranno a Pechino il 4 febbraio e che alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, hanno deciso di boicottare a livello diplomatico. Si tratta di un’occasione storicamente ghiottissima per gli Hacker. Si pensi, per esempio, all’attacco compiuto dal gruppo russo Fancy Bear (noto anche come APT 28, Sofacy e Strontium) contro i Giochi invernali del 2018 a Pyeongchang, in Corea del Sud, interrompendo la cerimonia di apertura. È stato lo stesso collettivo accusato di aver rubato e fatto trapelare informazioni personali e sanitarie di atleti del calibro di Venus Williams, Serena Williams e Simone Biles in occasione delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. In occasione di quelle di Tokyo 2020, invece, il gruppo ha preso di mira le ... Leggi su formiche (Di venerdì 28 gennaio 2022) La sicurezza informatica è tema al centro dell’agenda di chi si occupa dei Giochiinvernali che inizieranno a Pechino il 4 febbraio e che alcuni Paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito, hanno deciso di boicottare a livello diplomatico. Si tratta di un’occasione storicamente ghiottissima per gli. Si pensi, per esempio, all’attacco compiuto dal gruppo russo Fancy Bear (noto anche come APT 28, Sofacy e Strontium) contro i Giochi invernali del 2018 a Pyeongchang, in Corea del Sud, interrompendo la cerimonia di apertura. È stato lo stesso collettivo accusato di aver rubato e fatto trapelare informazioni personali e sanitarie di atleti del calibro di Venus Williams, Serena Williams e Simone Biles in occasione delledi Rio de Janeiro 2016. In occasione di quelle di Tokyo 2020, invece, il gruppo ha preso di mira le ...

