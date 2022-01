Mazzoncini A2A | Nel 2021 il gruppo ha effettuato investimenti record

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Per A2A ilsi è chiuso "con. Nel periodo 2017 - 2019" il"ha investito 700 milioni di euro in capex industriali, nel 2020 c'è stata, anche se in piena pandemia, un'...

Lo ha detto Renato, amministratore delegato di, nel presentare in call con gli analisti l'aggiornamento del Piano Industriale 2021 - 2030 del gruppo. La presenza di"nel centro e ...A proposito del caro bollette ,ha sottolineato l'imprtante vataggio dei clienti di, poichè tutta l 'energia venduta è stata acquisita con contratti lunghi a prezzi ante - crisi, ...ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo intitolato questo incontro Beyond Expectations, perchè nel 2021 siamo andati oltre alle aspettative”.Grazie alle acquisizioni di impianti voltaici ed eolici entro dieci anni sarà triplicata la produzione di energia pulita, in arrivo 24mila nuove colonnine elettriche per le auto ...