Matteo | ' In cerca di un equilibrio Orgoglioso di me stesso'

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In bilico tra la soddisfazione per un risultato importante come la semifinale di uno Slam e il rammarico per non essere riuscito a esprimere tutto il suo potenziale nel momento decisivo. Ecco il ...

...e il rapporto con Magnini Da qualche giorno ormai è notizia certa che il matrimonio con... Mentre il giornalista peròdi ottenere qualche dichiarazione su di lui, Federica sembra non voler ...Ecco il Berrettini pensiero dopo la sconfitta in quattro set contro Rafael Nadal "Ho vissuto un bel viaggio - spiega- anche se non è finito come avrei voluto. Sono deluso dal risultato di ...Per il tennista romano è stata la terza semifinale di uno Slam in carriera, dopo Us Open 2019 e Wimbledon 2021, mentre Nadal cercherà ora di conquistare il titolo vinto per l'ul ...I vincenti sono 30 per Matteo, 21 per Rafa, gli errori gratuiti 31 per Berrettini, 14 per lo spagnolo. Nel quarto set Matteo cerca di tenere ma nel decisivo ottavo game Rafa gli strappa il servizio e ...