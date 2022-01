Mara Venier, lo scatto mette in allarme i fan: cosa le è successo? (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mara Venier preoccupa tutti i suoi fan, a pochi giorni dalla nuova puntata di Domenica In tutto potrebbe saltare dopo le sue parole: che cosa è successo alla conduttrice di Rai Uno? Mancano davvero pochissime ore alla messa in onda della nuova puntata di Domenica In, il noto contenitore del pomeriggio di Rai Uno che continua ad avere un grande successo e che non solo tiene testa a Maria De Filippi, sua diretta concorrente ma che in alcuni casi ha anche superato i risultati finali. Getty ImagesA preoccupare però nelle ultime ore è stata la padrona di casa che con un post ha ammesso ai suoi follower di non stare troppo bene con tanto di foto che lo testimonia e questo può voler dire che non sarà presente alla prossima puntata in diretta? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire ... Leggi su chenews (Di venerdì 28 gennaio 2022)preoccupa tutti i suoi fan, a pochi giorni dalla nuova puntata di Domenica In tutto potrebbe saltare dopo le sue parole: chealla conduttrice di Rai Uno? Mancano davvero pochissime ore alla messa in onda della nuova puntata di Domenica In, il noto contenitore del pomeriggio di Rai Uno che continua ad avere un grandee che non solo tiene testa a Maria De Filippi, sua diretta concorrente ma che in alcuni casi ha anche superato i risultati finali. Getty ImagesA preoccupare però nelle ultime ore è stata la padrona di casa che con un post ha ammesso ai suoi follower di non stare troppo bene con tanto di foto che lo testimonia e questo può voler dire che non sarà presente alla prossima puntata in diretta? Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire ...

