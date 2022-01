L’agenzia per la cybersecurity in UK avverte le imprese: «Con le tensioni in Ucraina, aspettiamoci cyberattacchi russi» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le truppe schierate intorno ai confini dell’Ucraina sono pronte già da tempo, nonostante le timide rassicurazioni di Mosca. Dall’altra parte, invece, le diplomazie di tutto il mondo sono al lavoro per scongiurare una possibile invasione della russia in Ucraina, con Stati Uniti e Gran Bretagna – soprattutto – che si stanno preparando al peggio e che hanno una visione geopolitica ormai rassegnata rispetto alle intenzioni di Vladimir Putin e della sua invasione che possa partire dal Donbass per estendersi all’intero Paese che Mosca ritiene innaturalmente separato dai suoi territori. La NATO non arretra rispetto a un eventuale ingresso dell’Ucraina nell’alleanza e Mosca continua a fare pressione. Una pressione che, novità degli ultimi mesi, non si esercita soltanto attraverso le truppe di terra, ma anche attraverso quelle ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 28 gennaio 2022) Le truppe schierate intorno ai confini dell’sono pronte già da tempo, nonostante le timide rassicurazioni di Mosca. Dall’altra parte, invece, le diplomazie di tutto il mondo sono al lavoro per scongiurare una possibile invasione dellaa in, con Stati Uniti e Gran Bretagna – soprattutto – che si stanno preparando al peggio e che hanno una visione geopolitica ormai rassegnata rispetto alle intenzioni di Vladimir Putin e della sua invasione che possa partire dal Donbass per estendersi all’intero Paese che Mosca ritiene innaturalmente separato dai suoi territori. La NATO non arretra rispetto a un eventuale ingresso dell’nell’alleanza e Mosca continua a fare pressione. Una pressione che, novità degli ultimi mesi, non si esercita soltanto attraverso le truppe di terra, ma anche attraverso quelle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Ema autorizza Paxlovid, la pillola anti-Covid di Pfizer. L'Agenzia europea del farmaco ha raccomandato l'autorizz… - Agenzia_Ansa : FLASH | Italia Viva non parteciperà alla quinta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica. #ANSA - Agenzia_Ansa : Alessandro Baricco è stato sottoposto oggi al trapianto di cellule staminali. L'intervento, eseguito all'Istituto p… - Qwerty_andry : @HomeroNegro @Gianlucaimpa @Agenzia_Ansa Io non nego che l'ivermectina possa funzionare, ti sto dicendo che per ren… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | I senatori del Pd, Iv e M5s non stanno rispondendo alla prima chiama per l'elezione del presid… -

Ultime Notizie dalla rete : L’agenzia per Beni confiscati, l'Agenzia supporta i Comuni Ministero dell'Interno