La Germania scossa dall’addio di Eberl storico ds del Mönchengladbach | «Non voglio più stare nel calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 gennaio 2022) In Italia la notizia dirà poco ma inè la notizia calcistica del giorno e probabilmente della settimana. È stato il giorno dell’addio di Max, 48 anni,direttore sportivo del Borussia(in carica da 13 anni) che ha improvvisamente lasciato il club e il. Con effetto immediato. Ovviamente bisogna anche calarsi nel contesto. All’estero ilnon è l’accolita di brubru che vediamo in Italia. All’estero non è detto che per lavorare neltu debba essere gretto. Non è una equazione. Ha spiegato, nella breve conferenza stampa, che non avrebbe onorato il contratto che lo lega al club fino al 2026. Una conferenza stampa in lacrime. «La persona Maxè esausta e stanca» ha detto come se fosse un medico che ...