La delusione di Letta sulla destra: 'Mi sto chiedendo se ho fatto bene a fidarmi...' (Di venerdì 28 gennaio 2022) Questa destra è geneticamente inaffidabile. Perché è la destra, perché ha nel dna Berlusconi che ha sempre badato al suo orticello prima che agli altri e perché i sovranisti sono sovranisti, ossia ...

FabianaMario : @CarloCalenda @EnricoLetta @matteosalvinimi La delusione più grande, più dei nomi ad minchiam di salvini, è la sche… - FabianaMario : @lucianoghelfi Più che dei nomi improponibili della destra mi irritazione la scheda bianca del centro sinistra. Che… - FabianaMario : @Tommasolabate L'idea che davvero Letta possa aver detto di attendere venerdì per la votazione decisiva mi avvilisc… - Dedi04786540 : RT @millywo: @matteosalvinimi Che delusione!!! Ho molto creduto in te ora ????????????Per 7 anni piangeremo e dovremo ringraziare te ! Almeno per… - millywo : @matteosalvinimi Che delusione!!! Ho molto creduto in te ora ????????????Per 7 anni piangeremo e dovremo ringraziare te !… -