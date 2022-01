Juan Jesus: «Difendiamo bene indipendentemente da chi gioca perché difendiamo di squadra» (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quindici gol subiti in campionato: nessuno ne ha subiti meno del Napoli. Merito dei centrali difensivi che si sono alternati, da Koulibaly a Rrahmani passando per Juan Jesus. Ma anche e soprattutto del lavoro di squadra. Si attacca e si difende di squadra, così la pensa Spalletti ed è un concetto che ha ben trasferito ai suoi calciatori. Si vede in campo e poi si vede anche nelle dichiarazioni dei giocatori stessi. Oggi, ad esempio, l’ha fatto presente Juan Jesus nell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. perché difendiamo bene indipendentemente da chi gioca? Ora state parlando con un difensore, ma è un lavoro di squadra. Noi centrali di difesa abbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quindici gol subiti in campionato: nessuno ne ha subiti meno del Napoli. Merito dei centrali difensivi che si sono alternati, da Koulibaly a Rrahmani passando per. Ma anche e soprattutto del lavoro di. Si attacca e si difende di, così la pensa Spalletti ed è un concetto che ha ben trasferito ai suoi calciatori. Si vede in campo e poi si vede anche nelle dichiarazioni deitori stessi. Oggi, ad esempio, l’ha fatto presentenell’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli.da chi? Ora state parlando con un difensore, ma è un lavoro di. Noi centrali di difesa abbiamo ...

Advertising

sscnapoli : ? 18’ | GOOOOOOOOLLLLLLLLL ?? È gol Juannnnnn è golllllllll ???? Passiamo in vantaggioooooo con la rete di Juan Jesus??… - napolista : #JuanJesus: «Difendiamo bene indipendentemente da chi gioca perché difendiamo di squadra» Nell’intervista a Radio… - gilnar76 : Juan Jesus lancia la sfida: «Scudetto ed Europa League, vogliamo vincere tutto!» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - napolipiucom : Juan Jesus: 'Scudetto, il Napoli deve crederci. Futuro? Non dipende solo da me' #CalcioNapoli #juanjesus #napoli… - Lozanguissa : RT @RaffaeleDSa: Juan Jesus sembra davvero felicissimo a Napoli, ed io lo sono di lui. Si vede che si è ambientato bene, non solo umanament… -