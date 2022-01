Inter, Zanetti alla Curva Nord: “Il derby è troppo importante” | VIDEO (Di venerdì 28 gennaio 2022) Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter e bandiera nerazzurra sul terreno di gioco, ha lanciato un messaggio ai tifosi della Curva Nord Milano, cuore del tifo Interista, dopo la polemica biglietti per il prossimo derby. Le parole dell'argentino Leggi su pianetamilan (Di venerdì 28 gennaio 2022) Javier, vicepresidente dell'e bandiera nerazzurra sul terreno di gioco, ha lanciato un messaggio ai tifosi dellaMilano, cuore del tifoista, dopo la polemica biglietti per il prossimo. Le parole dell'argentino

Advertising

cmdotcom : #Inter, la #CurvaNord fa dietrofront: 'Al #derby ci saremo e tiferemo perché ce l'ha chiesto #Zanetti, ma non ci di… - devrijw1s : ci vanno perché gliel’ha chiesto Zanetti, eh ma l’inter prima di tutto - ncomenigiri : Al Derby ci saranno e tiferanno. Tiferanno, non in quanto tifosi, ma perché gliel’ha chiesto Zanetti. Gli stessi ch… - pgen79 : @90ordnasselA Ci vanno perché gliel’ha chiesto Zanetti. A me non serve Zanetti per guardare l’Inter. Devono sempre… - maria_santamato : RT @cmdotcom: #Inter, la #CurvaNord fa dietrofront: 'Al #derby ci saremo e tiferemo perché ce l'ha chiesto #Zanetti, ma non ci dimentichere… -