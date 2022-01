Il mercato del turismo 2022: aspettative e compromessi (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Milano, 28 Gennaio 2022 – Il 2022 sarà l’anno della rinascita per il settore turistico? È la speranza condivisa di tutti gli operatori del settore, divisi tra la ricerca di nuovi trend e la conferma di quelli vecchi. Grazie anche alla campagna di vaccinazione, si inizia a intravedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel rappresentato dalla pandemia da coronavirus, e aumenta il desiderio di prendere al volo tante opportunità interessanti. Dopo due anni complicati, il viaggio tornerà ad essere considerato per ciò che è veramente: un’occasione di benessere. Tutti gli attori che fanno parte del settore enoturistico si chiedono quale potrà essere nel corso dei prossimi mesi l’andamento di questo comparto industriale. Trovare una risposta vuol dire essere in grado di programmare la stagione, anzi: le stagioni. Già a partire dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – Milano, 28 Gennaio– Ilsarà l’anno della rinascita per il settore turistico? È la speranza condivisa di tutti gli operatori del settore, divisi tra la ricerca di nuovi trend e la conferma di quelli vecchi. Grazie anche alla campagna di vaccinazione, si inizia a intravedere uno spiraglio di luce alla fine del tunnel rappresentato dalla pandemia da coronavirus, e aumenta il desiderio di prendere al volo tante opportunità interessanti. Dopo due anni complicati, il viaggio tornerà ad essere considerato per ciò che è veramente: un’occasione di benessere. Tutti gli attori che fanno parte del settore enoturistico si chiedono quale potrà essere nel corso dei prossimi mesi l’andamento di questo comparto industriale. Trovare una risposta vuol dire essere in grado di programmare la stagione, anzi: le stagioni. Già a partire dalla ...

