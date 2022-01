Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale: “Ha avuto un infarto, è in gravissime condizioni” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Giuliano Ferrara, il fondatore del quotidiano Il Foglio, è stato colpito da un infarto. È stato ricoverato d’urgenza nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto, in Toscana. La prognosi è riservata: secondo quanto riferiscono diversi quotidiani, le sue condizioni sarebbero molto gravi. Ha compiuto 70 anni compiuti il 7 gennaio scorso: secondo quanto riferito dal Corriere della Serra, il giornalista ed ex parlamentare europeo si sarebbe sentito male nella serata di giovedì 27 gennaio mentre si trovava nella sua casa a Scansano, in Maremma, dove da qualche tempo si è ritirato a vivere e dove gestisce anche un’azienda agricola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022), il fondatore del quotidiano Il Foglio, è stato colpito da un. È statod’urgenza nel reparto di rianimazione cardiologica dell’Misericordia di Grosseto, in Toscana. La prognosi è riservata: secondo quanto riferiscono diversi quotidiani, le suesarebbero molto gravi. Ha compiuto 70 anni compiuti il 7 gennaio scorso: secondo quanto riferito dal Corriere della Serra, il giornalista ed ex parlamentare europeo si sarebbe sentito male nella serata di giovedì 27 gennaio mentre si trovava nella sua casa a Scansano, in Maremma, dove da qualche tempo si è ritirato a vivere e dove gestisce anche un’azienda agricola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - chedisagio : ?? Forza ?@ferrarailgrasso? - Corriere : Giuliano Ferrara ha avuto un malore: ricoverato in ospedale - ottogattotto : Tanti, tanti, tanti auguri di pronta guarigione a #Ferrara. Daje, Giuliano! - AriannaMaria39 : RT @MariaTe34150745: ?? Giuliano Ferrara versa in condizioni disperate ?? -