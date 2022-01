Giappone | Aokigahara | la foresta silenziosa dei suicidi

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Una fitta vegetazione conosciuta in tutto il mondo per essere il posto scelto da chi decide di farla finita, ladei- curiosauro.itInunache si estende per circa 3.000 ettari ai piedi del monte Fuji. Si chiamaanche detta “mare di alberi” (Jukai) ed è famosa per le tristi vicende di cui è teatro. Ben 35 chilometri quadrati che hanno ospitato tragiche storie di chi ha deciso di farla finita. Questasi è formata da un vulcano “parassita” del Fuji nel lontano 864. Il magma ha creato caverne e insenature che la rendono un paesaggio perfetto per avventurose escursioni e non solo… Dopo il Golden Gate Bridge di San Francisco, il secondo luogo più scelto per ...