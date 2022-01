Creare un punto di ripristino in Windows 10 e 11 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quando un PC Windows presenta degli errori o funzionamenti anomali (spesso senza una vera causa) possiamo risolvere velocemente creando un punto di ripristino ad intervalli regolari, così da poter sempre ripristinare Windows ad una data dove era sicuramente funzionante. Purtroppo sulle ultime versioni di Windows i punti di ripristino sono un po' snobbati e devono essere attivati per poterli sfruttare correttamente. Nella guida che segue vi mostreremo come Creare i punti di ripristino su Windows 10 e Windows 11, utilizzando i menu e le impostazioni presenti sui sistemi operativi Microsoft. Per chi vuole gestire meglio i punti di ripristino esistono anche dei programmi dedicati da installare sul PC. ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 28 gennaio 2022) Quando un PCpresenta degli errori o funzionamenti anomali (spesso senza una vera causa) possiamo risolvere velocemente creando undiad intervalli regolari, così da poter sempre ripristinaread una data dove era sicuramente funzionante. Purtroppo sulle ultime versioni dii punti disono un po' snobbati e devono essere attivati per poterli sfruttare correttamente. Nella guida che segue vi mostreremo comei punti disu10 e11, utilizzando i menu e le impostazioni presenti sui sistemi operativi Microsoft. Per chi vuole gestire meglio i punti diesistono anche dei programmi dedicati da installare sul PC. ...

