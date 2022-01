Covid, indice Rt in discesa: è allo 0,97. Nessuna regione cambierà colore (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Iss evidenza che si è sotto la soglia epidemica ma il dato potrebbe essere sottostimato per i ritardi nelle segnalazioni delle regioni. Diminuisce il numero dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva (16,7%) e in quelli ordinari (30,4%). Omicron è ora al 95,8% Leggi su repubblica (Di venerdì 28 gennaio 2022) L'Iss evidenza che si è sotto la soglia epidemica ma il dato potrebbe essere sottostimato per i ritardi nelle segnalazioni delle regioni. Diminuisce il numero dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva (16,7%) e in quelli ordinari (30,4%). Omicron è ora al 95,8%

