Corruzione | Processo Montante | legale parte civile | ' da imprenditore falsità e dossier' 2

(Adnkronos) - "Montante, come è emerso nel Processo, sebbene già dal 2005 si proclamasse "paladino antimafia", non ha proferito nessuna parola innanzi la commissione antimafia nelle audizioni del 2005 e del 2010 e del 2014, diversamente da quanto dallo stesso sbandierato falsamente in aula, sulle vicende di mafia riguardanti Di Francesco ed i suoi scomodi "compari di nozze" Paolino e Vincenzo Arnone - spiega ancora la legale nel suo intervento - E' emerso, peraltro, che Montante aveva attuato un'estesa azione di spionaggio e di discredito, anche, nei confronti di Di Francesco per dimostrare che questi era un falso pentito "finanziato" dall'imprenditore Pietro Di Vincenzo, mediante il quale Cosa Nostra voleva vendicarsi nei confronti di Montante per le sue sedicenti denunce contro la ...

