Carie nei bambini | attenzione a questi sintomi e segnali E ai rischi

(Di venerdì 28 gennaio 2022) I primi dentini che spuntano sono sempre una grande emozione per i genitori, ma anche l’inizio di una nuova fase della cura del proprio bambino. La salute dei denti, infatti, è fondamentale fin dai primissimi mesi di vita del bambino, in quanto il fenomeno delleè una delle malattie croniche più diffuse nell’infanzia. Ledei denti dei, infatti, riguardano i denti da latte tanto quanto i denti permanenti. È un problema più diffuso di quanto si possa pensare che è importante conoscere, riconoscere e gestire correttamente, anche e soprattutto partendo dalla prevenzione. Quando si parla dellesi fa riferimento, prendendo spunto dalla definizione proposta anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, di un processo localizzato di origine multifattoriale che si verifica dopo che il dente è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Carie nei

Humanitas Medical Care

... bisogna considerare che i batteri possono arrivarepolmoni. Le infezioni polmonari batteriche ...tenere costantemente sotto controllo il tuo cavo orale e prevenire problemi che riguardano la, ...'Ma la mia 'fissa' è partita da piccola, quando andai dal dentista per unama non mi fece l'... Disciplina e tanto divertimento caratterizzano i suoi allenamenti, chemesi di lockdown sono ...Le strisce sbiancanti sono prodotti utili per avere denti bianchi e splendenti. Vediamo come funzionano, quali sono i benefici e le migliori.Uno studio sviluppato dall'Università di Melbourne sull'ipotemineralizzazione ha scoperto la causa dei 'denti di gesso' dei bambini.